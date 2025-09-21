Spari a Torre del Greco ferito 48enne vicino agli scissionisti del clan Falanga-Di Gioia
Un 48enne di Torre del Greco è stato ferito in pieno giorno nel comune del Napoletano; secondo il suo racconto gli avrebbero sparato senza motivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: spari - torre
Spari contro un’auto con a bordo un 48enne: è illeso. Paura nella notte a Torre del Greco
Terrore a Torre del Greco, spari contro auto: a bordo c’era un 48enne
Torre del Greco, spari contro auto: 48enne a bordo illeso
Torre del Greco, spari da uno scooter: 37enne ferito - facebook.com Vai su Facebook
Spari in serata a Torre del Greco, 37enne ferito https://ift.tt/WK7VvwI - X Vai su X
Spari a Torre del Greco, ferito 48enne vicino agli scissionisti del clan Falanga-Di Gioia; Spari in strada a Torre del Greco, ferito un 37enne; Spari in serata a Torre del Greco, 37enne ferito.
Spari in strada a Torre del Greco, ferito un 37enne - Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l'uomo si trovava in strada, in via Piscopia, quando sarebbe stato raggiunto da ... Segnala ansa.it
Torre del Greco, spari da uno scooter: 37enne ferito - Ieri in tarda serata i carabinieri della Compagnia di Torre Del Greco sono intervenuti in via Piscopia per un uomo ferito. Riporta ilmattino.it