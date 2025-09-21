Sparatoria in centro a Scicli | due feriti uno è gravissimo trasportato in ospedale a Modica
Due feriti, uno dei quali, un ventottenne albanese, in condizioni gravissime piantonato all’Ospedale Baglieri di Modica. Si è sparato intorno alle 14 nella centalissima piazza Gramsci a Scicli. Due gruppi a fronteggiarsi, albanesi e tunisini, probabilmente per la spartizione del territorio. Nel fuggi-fuggi generale i due gruppi si sono affrontati e rincorsi. Indagini dei carabinieri della Tenenza. 🔗 Leggi su Feedpress.me
