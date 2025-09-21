Spara al cinghiale ma uccide l' amico muore un 46enne a Cuneo

Aveva sparato al cinghiale avvistato nella boscaglia ma invece ha colpito l’amico che era con lui, uccidendolo. É morto così Daniele Barolo, un agricoltore di 46 anni padre di due figlie di Carrù, in provincia di Cuneo. L’incidente di caccia si è verificato intorno alle dieci del mattino in località Bordino. Quando i volontari del 118 sono arrivati, insieme ai carabinieri, per l’uomo non. 🔗 Leggi su Feedpress.me

