BUDRIO Incredibile a Budrio. La nuova Spal non solo non vince, ma addirittura cade sul campo di un Medicina che ha subito i biancazzurri dal principio alla fine. La sconfitta è beffarda, ma è la seconda in quattro partite per una squadra chiamata a vincere il campionato e che invece soffre maledettamente la carenza di gol che coronino la mole di gioco svolta. Diciamolo chiaramente: la squadra non merita censure esagerate. La partita l’ha persa soprattutto la nuova società argentina, che continua a ignorare ciò che è ovvio al colto e all’inclita: senza un bomber da gol di peso non si va da nessuna parte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spal, un’altra umiliazione. Cade anche col Medicina