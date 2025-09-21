Spacciatore si presenta dai carabinieri di Vigevano con la droga | Arrestatemi sono stanco di questa vita

Vigevano (Pavia) – È andato dai carabinieri con la droga: “Arrestatemi, sono stanco di questa vita”. L'uomo, che ha 54 anni ed è senza fissa dimora, già con precedenti, è stato denunciato a piede libero. Erano circa le 5.30 di venerdì, 19 settembre, in orario di chiusura degli uffici al pubblico, quando lo spacciatore si è presentato al Comando stazione dei carabinieri di Vigevano in via Castellana, chiedendo di parlare con un militare. Ricevuto da personale del Radiomobile della Compagnia di Vigevano, a sorpresa ha consegnato spontaneamente un involucro che conteneva circa 67 grammi di hashish, un altro sacchetto con 16 dosi della stessa sostanza stupefacente, per altri 25 grammi circa, e anche un bilancino di precisione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spacciatore si presenta dai carabinieri di Vigevano con la droga: “Arrestatemi, sono stanco di questa vita”

In questa notizia si parla di: spacciatore - presenta

"Sono stanco di questa vita da spacciatore, arrestatemi". Così un 54enne si presenta alle 5:30 dai carabinieri di Vigevano

NIZZA MILLEFONTI: LE PREOCCUPAZIONI DEI CITTADINI PER IL NUOVO CAS [F.D'A.] Nei mesi scorsi avevano presentato una petizione perché in via Rocca de Baldi, 20 ex sede di Telestudio, non venisse realizzato un Cas, Centro di accoglienza straordin - facebook.com Vai su Facebook

Spacciatore si presenta dai carabinieri di Vigevano con la droga: “Arrestatemi, sono stanco di questa vita”; Spacciatore si consegna: «Arrestatemi! Sono stanco di questa vita»; In casa aveva 27 chili di cocaina e hashish spacciatore arrestato.

"Sono stanco di questa vita da spacciatore, arrestatemi". Così un 54enne si presenta alle 5:30 dai carabinieri di Vigevano - 30 del mattino si è presentato al cancello della caserma della compagnia carabinieri di Vigevano e, in stato di forte agitazione, ha chiesto di parlare ... Da msn.com

In casa aveva 27 chili di cocaina e hashish spacciatore arrestato - I carabinieri lo hanno seguito da Genova sino a Vigevano dove nella sua abitazione hanno sequestrato cinque chili di cocaina e 22 chilogrammi di hashish suddivisi in 122 panetti. Riporta laprovinciapavese.gelocal.it