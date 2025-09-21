Sotto accusa per i gol concessi al City Luke Shaw | Le critiche di Keane fanno male ma aveva ragione
Luke Shaw non è rimasto indifferente alle critiche di Roy Keane dopo il derby perso contro il Manchester City. L’ex allenatore a Sky Sports aveva sottolineato che il difensore avrebbe dovuto fare meglio contro Jeremy Doku nell’occasione del gol di Phil Foden che ha dato al Man City il vantaggio nel derby. Come riportato dal Daily Mail in un articolo firmato da Chris Wheeler, il difensore del Manchester United ha ammesso che le critiche dell’ex capitano « fanno male », pur riconoscendo di non aver bisogno di Keane per sapere quando gioca male. Shaw era stato preso di mira per gli errori nei gol di Foden e Haaland nella sconfitta per 3-0 all’Etihad, con Keane che lo aveva accusato: « Penso che Shaw se la sia cavata per anni allo United. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
