Sostituzione De Bruyne l’ex Napoli insinua un dubbio | la vera intenzione di Conte

Spazionapoli.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex Napoli insinua un dubbio sulla reale intenzione di Antonio Conte nel sostituire De Bruyne. Il Napoli ha perso per 2-0 in casa del Manchester City nella gara che segnava il suo ritorno in Champions League dopo un anno d’assenza. La gara si era purtroppo complicata dopo appena 20 minuti a causa dell’espulsione di Giovanni Di Lorenzo, che ha sconvolto completamente i piani di Antonio Conte. La scelta dell’allenatore per rimediare, almeno parzialmente, allo squilibrio creatosi con l’inferiorità numerica è stata molto discussa: ad essere sacriricato per un cambio difensivo, è stato proprio Kevin De Bruyne nella gara del suo ritorno all’Etihad. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

