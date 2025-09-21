Sosta selvaggia di moto e scooter sui marciapiedi quando l' inciviltà alza il tiro

Non erano sufficienti le automobili, che già da tempo avevano colonizzato i marciapiedi come i barbari con le mura romane: brevi incursioni, doppie file, piccole occupazioni d’avanguardia. Ora, invece, l’illegalità ha alzato il livello: i motocicli hanno trasformato i marciapiedi in parcheggi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

"Sosta selvaggia su via delle Mimose. La situazione è al limite"

Via Gisotti, ex via Napoli, è da tempo teatro di una situazione ormai insostenibile per i residenti, che denunciano episodi quotidiani di sosta selvaggia.

