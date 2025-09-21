Sospiro di sollievo nel Cilento | ritrovata la 17enne scomparsa ieri

Si è conclusa a lieto fine la vicenda di Fabiana Pica una ragazza di 17 anni di Stio Cilento scomparsa nella gioranta di ieri. Dopo la denuncia presentata dai genitori, i carabinieri avevano avviato le ricerche nella zona di Vallo della Lucania e nei territori limitrofi. La giovane è stata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Ritrovata Fabiana Pica: era scomparsa ieri da Stio - La comunità di Stio tira un sospiro di sollievo: la diciassettenne Fabiana Pica, scomparsa dal tardo pomeriggio di ieri dalla sua casa in cui vive con i suoi genitori, è stata ritrovata poco fa ad ... Si legge su infocilento.it

