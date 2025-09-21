Sos rifiuti e decoro sul territorio La segnalazione ai carabinieri | Amianto dimenticato da un anno

Il nodo ambiente-rifiuti resta un fronte complesso. A Fucecchio anche in questi ultimi mesi si sono susseguite varie segnalazioni di abbandoni e discariche piccole o più grandi a cielo aperto. Forza Italia con Simone Testai punta il dito, però, su un caso in piedi da un anno e che sembra non trovare soluzione. Stavolta, protagonista, è il peggiore dei rifiuti: l’ amianto. "Erano i primi giorni del mese di ottobre dello scorso anno quando furono abbandonate ingenti quantità di amianto, nei pressi dell’accesso ai sentieri naturalistici del podere Menchina in via di Rimedio, proprio su terreni di proprietà comunale – rileva Testai –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

