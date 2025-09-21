Sorpreso al volante senza patente | maxi multa per un 24enne

Stanco di bocciare all'esame per ottenere la patente, ha deciso di sfidare la sorte e di mettersi al volante pur non avendone i requisiti. Venerdì 19 settembre un ragazzo di 24 anni di Noventa Padovana al volante di una Volkswagen Polo attorno alle 19 è transitato dal centro di Noventa. Forse. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Sorpreso al volante senza patente: maxi multa per un 24enne - Venerdì 19 settembre a Noventa Padovana un ragazzo residente in paese al volante di una Volkswagen Polo è incappato in un controllo della polizia locale e per lui sono cominciati i guai. Secondo padovaoggi.it