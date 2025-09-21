Sorpasso andato male auto contro un albero a Bettola

Poteva andare molto peggio il bilancio di un incidente avvenuto nella notte tra sabato 20 e domenica 21 settembre in Valnure, a Bettola. Durante una manovra di sorpasso una Bmw X4 che proveniva da Pontedellolio, nell’atto di sorpassare un’Audi, ha tagliato la strada al veicolo. I due mezzi si. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

