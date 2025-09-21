ABBONATI A DAYITALIANEWS Verifiche nei Comuni coinvolti. Dopo la scossa di terremoto di magnitudo 3.8 registrata con epicentro nell’area di Massa Martana (Perugia), sono partiti i sopralluoghi sul territorio. Le operazioni di controllo hanno interessato anche i Comuni di Giano dell’Umbria e Todi, al fine di verificare eventuali criticità. L’annuncio della presidente Proietti. La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha comunicato la situazione attraverso i social, sottolineando che al momento non risultano danni o segnalazioni di emergenze. Monitoraggio continuo della Regione. Proietti ha ribadito che la Regione, tramite le proprie strutture, sta monitorando costantemente l’evoluzione dell’evento ed è pronta a garantire assistenza immediata ai Comuni e ai cittadini qualora si rendesse necessario. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sopralluoghi dopo il terremoto a Massa Martana: il post della governatrice Proietti