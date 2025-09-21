Sono stata via 3 settimane per lavoro e quando sono tornata a casa è stato uno choc Vorrei che mio marito mi avesse semplicemente tradita e invece… Lo sfogo virale su Reddit

Un viaggio di lavoro di tre settimane, un marito lasciato a casa da solo e la serena convinzione che, in fondo, “è un adulto, starà bene”. Ma al suo ritorno, una donna ha trovato una scena così caotica e surreale da spingerla a uno sfogo, diventato virale su Reddit e ripreso dal New York Post: “Vorrei che mi avesse semplicemente tradita, invece”. “Tre settimane fa, sono partita per un viaggio di lavoro – esordisce la donna – e mio marito non voleva venire. Ho pensato: ‘Va bene, è un adulto, ce la farà.’ Spoiler, non ce l’ha fatta”, ha anticipato la 41enne. I problemi sono iniziati subito: “Già il secondo giorno”, racconta, l’uomo ha deciso di diventare un esperto di barbecue, pur non possedendone uno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono stata via 3 settimane per lavoro e quando sono tornata a casa è stato uno choc. Vorrei che mio marito mi avesse semplicemente tradita, e invece…”. Lo sfogo virale su Reddit

