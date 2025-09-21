Sono stanco di questa vita da spacciatore arrestatemi Così un 54enne si presenta alle 5 | 30 dai carabinieri di Vigevano

Alle 5.30 del mattino si è presentato al cancello della caserma della compagnia carabinieri di Vigevano e, in stato di forte agitazione, ha chiesto di parlare con un militare e gli ha consegnato un involucro contenente 67 grammi di hashish, in parte già confezionati in 16 dosi e in parte ancora in un pezzo intero, oltre a un bilancino di precisione. «Arrestatemi, sono stanco di questa vita da spacciatore». 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Sono stanco di questa vita da spacciatore, arrestatemi". Così un 54enne si presenta alle 5:30 dai carabinieri di Vigevano

In questa notizia si parla di: sono - stanco

Berrettini irriconoscibile a Wimbedon spiega qual è il suo problema: “Così non mi piace, sono stanco”

Berrettini cade a Wimbledon e confessa: “Sono stanco di rincorrere sempre qualcosa”

Berrettini, dichiarazioni shock: “Sono stanco, non so cosa fare”

SENZA CARNE MA SUPER CROCCANTI E FILANTI Stanco delle solite polpette? Quelle di cous cous sono sfiziose, diverse dal solito e perfette anche per un aperitivo con gli amici - facebook.com Vai su Facebook

Sono stanco, capo (ma poi tre giorni dopo, santo dio) - X Vai su X

Spacciatore si consegna: «Arrestatemi! Sono stanco di questa vita»; Consegna la droga ai carabinieri, arrestatemi, sono stanco; Mare Fuori 5, recensione degli ultimi episodi: quei ragazzini arrabbiati con il mondo sono diventati grandi.

Steven Basalari: “Sono stanco di fingere, ho buttato migliaia di euro. La vita da sogno mi ha svuotato, ho perso chi amavo davvero” - Le luci della notte, le Maserati e le Lamborghini, le barche, l’elicottero, gli orologioni al polso ... Si legge su ilgiorno.it