Sondaggio Demos | Fdi resta al 30% lieve crescita solo per M5s Tra i leader in testa Meloni ma cala di 6 punti sul 2024

Nel cuore degli elettori la distanza tra FdI e il Pd è praticamente stabile, con il partito del governo che resiste poco al di sotto del 30% davanti ai Dem al 21,7%. Lo rileva Repubblica in edicola domenica 21 settembre citano un sondaggio Demos sugli orientamenti elettorali degli italiani, alla vigilia delle regionali. Poco variati anche gli altri partiti: giù Lega (8,6), Forza Italia (8,4), Azione (3,3), Italia Viva (2,3%) e +Europa (2,0%). Mentre l’unico partito in crescita è il M5s (13,2%). Quanto ai leader dei partiti resta in testa Giorgia Meloni (37%) ma con un calo di 6 punti rispetto alla rilevazione del 2024 che l’ha portata sotto la soglia del 40 per cento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sondaggio Demos: Fdi resta al 30%, lieve crescita solo per M5s. Tra i leader in testa Meloni, ma cala di 6 punti sul 2024

