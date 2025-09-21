Sondaggi politici i leader in calo e in ripresa | male Giorgia Meloni
Alla vigilia di una nuova tornata elettorale che nei prossimi mesi interesserà sette Regioni, il quadro degli orientamenti politici degli italiani appare paradossalmente stabile e, al tempo stesso, fragile. I dati dell’ultimo sondaggio realizzato da Demos mostrano un panorama che non si discosta molto da quello fotografato nelle rilevazioni precedenti, ma che conferma tendenze ormai consolidate. Fratelli d’Italia resta il primo partito, poco sotto la soglia del 30%, con un 29,8% che consolida la leadership di Giorgia Meloni. A seguire il Partito democratico, fermo al 21,7%, incapace di ridurre il divario, sebbene la distanza non si sia ampliata in modo rilevante rispetto a maggio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
