Soleil Sorge è tornata ospite a Verissimo, raccontando per la prima volta il dolore per la scomparsa della madre, Wendy Kay. La donna, morta dopo una lunga malattia, è stata per Soleil un esempio di coraggio e resistenza. Questo è l’insegnamento che l’ex gieffina dice di portare con sé ogni giorno. Un’intervista toccante, commossa, in cui Soleil ha svelato dettagli inediti su questo delicato momento. L’esempio che Soleil Stasi ha ricevuto da sua madre Wendy. “ Mia madre credo sia stato un esempio di donna forte e resiliente ”, ha dichiarato Soleil Sorge in apertura di intervista. La madre Wendy Kay, già nota al pubblico per qualche apparizione pubblica, ha lottato per anni con un tumore: “Ha combattuto ben due volte il cancro al seno”, ha raccontato. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Soleil Sorge in lacrime a Verissimo: le rivelazioni sulla morte di sua mamma