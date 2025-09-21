Soleil Sorge distrutta dal dolore a Verissimo | Lei per me era tutto
Personaggi tv. “Lei per me era tutto”. Soleil Sorge distrutta dal dolore a “Verissimo” – Nel panorama dello spettacolo italiano, le vicende personali delle celebrità spesso emergono con forza, portando alla luce aspetti nascosti dietro la fama e le luci dei riflettori. La perdita di una madre rappresenta un dolore profondo, un evento capace di segnare l’esistenza di chiunque, anche di chi, come Soleil Sorge, è abituato a vivere sotto l’occhio attento del pubblico e della critica. La giovane conduttrice e influencer ha recentemente scelto di condividere con sincerità la propria esperienza, mostrando tutta la sua vulnerabilità. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Soleil Sorge parla per la prima volta dopo la morte della madre. La donna aveva scoperto di avere solo pochi mesi di vita, ma aveva scelto di non rivelarlo alla figlia. Silvia Toffanin si è commossa fino alle lacrime ascoltando il suo racconto - facebook.com Vai su Facebook
Ospite di Silvia Toffanin, Soleil Sorge ha raccontato nello studio di Verissimo, il suo terribile momento dopo la morte di sua madre, malata di cancro.
