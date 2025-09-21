Socializzazione e divertimento ’Giocosport’ le scuole in campo

Anche quest’anno a Carrarafiere torna ‘ Giocosport ’, l’iniziativa dell’assessorato allo Sport per far conoscere ai bambini le varie discipline del pacchetto sportivo offerto dalla manifestazione. E cioè: ballo, ginnastica artistica, bridge, pesca sportiva, tennis tavolo, rugby, ginnastica ritmica, basket, pallavolo, scherma, football americano, atletica leggera, pattinaggio, boxe, ciclismo, equitazione. L’appuntamento è a partire dalle 8,30 di venerdì 26 settembre nel padiglione B di Carrarafiere, quello che diventerà il futuro palazzetto dello sport. La manifestazione è organizzata dal Comune in collaborazione con il Coni provinciale e l’Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara dell’Ufficio scolastico regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

