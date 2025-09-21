Soccorso dal personale sanitario, un giovane ha dato in escandescenze in ambulanza. È successo a Cingoli ieri nella tarda mattinata. Verso mezzogiorno il ragazzo è stato visto seduto a terra in un angolo del piazzale Carducci, conosciuto come piazza Padella, nei pressi del ristorante. Il ventenne, originario del Marocco e qui arrivato da circa un mese, pur non esprimendosi in italiano faceva intendere di essere in preda a forti dolori addominali. Subito sono stati allertati i soccorsi: sul posto è stata inviata una squadra della Piros, l’associazione di pubblica assistenza di Apiro. Gli operatori sanitari hanno iniziato a praticare al sofferente i primi esami, da eseguire a bordo dell’ambulanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Soccorso in strada per un malore. Dà in escandescenze in ambulanza