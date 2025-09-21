Soccorso in strada per un malore Dà in escandescenze in ambulanza
Soccorso dal personale sanitario, un giovane ha dato in escandescenze in ambulanza. È successo a Cingoli ieri nella tarda mattinata. Verso mezzogiorno il ragazzo è stato visto seduto a terra in un angolo del piazzale Carducci, conosciuto come piazza Padella, nei pressi del ristorante. Il ventenne, originario del Marocco e qui arrivato da circa un mese, pur non esprimendosi in italiano faceva intendere di essere in preda a forti dolori addominali. Subito sono stati allertati i soccorsi: sul posto è stata inviata una squadra della Piros, l’associazione di pubblica assistenza di Apiro. Gli operatori sanitari hanno iniziato a praticare al sofferente i primi esami, da eseguire a bordo dell’ambulanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: soccorso - strada
Auto esce di strada, poi il volo nella scarpata: conducente soccorso dall’eliambulanza
Grotteria, finisce fuori strada e sfonda il guardrail: mezzo pesante soccorso dai vigili del fuoco
Muore in moto a 19 anni. Soccorso in strada, per lui non c’è stato nulla da fare
Auto esce di strada e cade in una scarpata in località La Borra: interviene anche il Soccorso Alpino Questo pomeriggio, in località La Borra di Sarzano (comune di Casina, RE), un'auto è uscita di strada cadendo in una scarpata. Alla guida del mezzo c'era un 4 - facebook.com Vai su Facebook
Avellino, muore a casa per un malore: lo aveva soccorso il sindaco - A Domicella la comunità è in lutto per Luigi Lavagna, giovane deceduto per un malore in casa dopo essere ... Come scrive ilmattino.it
Malore durante l’escursione. Riminese soccorso in elicottero - Si sente male mentre fa trekking e viene portato in salvo dagli uomini del Soccorso alpino. Riporta ilrestodelcarlino.it