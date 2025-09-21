Smartphone nello zaino o in scatola | Alunni ligi genitori da convincere Il vero successo? Tornare a guardarsi negli occhi
Milano – C’è chi ritira lo smartphone al suono della campanella per posizionarlo in apposite scatole di cartone fino all’ultima ora. La maggior parte confida nel buon senso, chiedendo agli studenti di tenerli spenti negli zaini. Pochissimi gli armadietti: “Hanno costi proibitivi, parliamo di circa 800 euro per 30 cassetti – fa i conti Federico Militante, preside dell’istituto Bertarelli-Ferraris, in zona Porta Romana –. Stiamo pensando di non acquistarli anche visto il comportamento finora corretto degli studenti. C’è un regolamento di disciplina e al momento la situazione sembra gestibile”. Cellulari (quasi) spariti da una settimana, c’è chi consente una deroga all’intervallo e chi no, ma la prima settimana con gli smartphone al bando sembra essere filata liscia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: smartphone - zaino
Divieto di smartphone a scuola, Giannelli (ANP): “Ritiro all’ingresso irrealistico, il telefono resti nello zaino”. Regolamenti d’istituto da aggiornare
Smartphone a #scuola: divieto o opportunità educativa? Marco Macciantelli, preside dell’IIS Alberghetti, fa chiarezza sul tema più discusso di quest’anno scolastico. Con le nuove circolari ministeriali il #cellulare deve restare spento nello zaino. Ma è davv - facebook.com Vai su Facebook
Niente telefono in classe, ' in organizer o spento nello zaino'. Un preside "non sarà caccia alle streghe. Importante non usarlo" #ANSA - X Vai su X
Inizio anno scolastico con il divieto di smartphone. Ecco come si organizzeranno le scuole superiori di Torino; Cauzione da dieci euro per l’armadio dei telefonini: la trovata dopo la stretta di Valditara; Scuola, vietato uso smartphone in classe (anche per la didattica)..
'Gemello' e tasche segrete, i trucchi degli alunni - C'è un aspetto che più degli altri sembra preoccupare gli studenti, dopo l'entrata in vigore del divieto dei cellulari in classe: non avere un telefono di scorta da lasciare sulla cattedra o da riporr ... ansa.it scrive
Smartphone vietati a scuola? Favorevoli e contrari tra studenti, prof e genitori - L’introduzione di una regolamentazione, con conseguentemente limitazione sull’uso dei telefonini in classe, raccoglie un tendenziale riscontro positivo, ma con differenze significative su modalita, sa ... Scrive msn.com