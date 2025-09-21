Smalti di tendenza per l'autunno 2025 | quali sono le manicure più facili da realizzare a casa

Manicure di tendenza per l'autunno 2025? Abbiamo chiesto consiglio a Michela May, alias La Coach delle Unghie, che ci ha rivelato i colori di smalto must e i trucchi per realizzare delle nail-art alla moda a casa con il "fai da te". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: smalti - tendenza

DOTS La manicure #polkadots sembra essere la nuova tendenza in fatto di unghie. Facile da realizzare, versatile e adatta a creare infinite combinazioni. ? @gandziuchaa ha scelto due colori dell’ultima collezione di smalti semipermanenti #PBNails - facebook.com Vai su Facebook

Smalti di tendenza per l’autunno 2025: quali sono le manicure più facili da realizzare a casa; Unghie corte autunno 2025: foto, idee e ispirazioni da copiare ORA ?; Unghie autunno 2025: 12 tendenze da iniziare a scoprire già adesso.

Colori unghie per l’autunno 2025: le manicure di tendenza e le idee da imitare - Marrone cioccolato, verde oliva e blu notte: ecco quali sono le tendenze unghie, i colori di stagione e le manicure ... Riporta fanpage.it

Le tonalità di smalto cosy che anticipano l'autunno - Ed è così che il nude vira verso il colore delle mandorle tostate, il grigio si svela in un antracite deciso, il rosso cede il posto al mattone, in una generale propensione ad abbandonare ... Scrive harpersbazaar.com