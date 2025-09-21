Skorupski | Ora partiamo bene a Birmingham
Ci sono anche le manone di Lukasz Skorupski sulla vittoria di ieri al Dall’Ara. Il portiere polacco si è dimostrato una volta di più decisivo per il Bologna con una serie di interventi che a posteriori hanno permesso ai rossoblù di ribaltare il risultato. Passa anche da qui il successo sul Genoa, da un estremo difensore che rimane una certezza, ancor più nei momenti di difficoltà come quelli che la squadra di Italiano stava attraversando nel caldo pomeriggio casalingo contro il Genoa. E proprio Skorupski a riconoscere le insidie della gara poi vinta all’ultimo respiro: "Si è sofferto durante la partita ma abbiamo dimostrato di essere una vera squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: skorupski - partiamo
Oi ragazzi, qualcuno è interessato a un Fanta gratuito per divertirsi? Sto provando a organizzarlo con degli amici, ma al momento siamo solo in 4: cerchiamo almeno altre 2 persone (max 4) per iniziare. Partiamo dalla 3a giornata, quindi abbiamo il tempo per l' - facebook.com Vai su Facebook
QN x le donne: articoli e storie che celebrano e ispirano le donne di oggi; Skorupski: Ora partiamo bene a Birmingham.
Skorupski: "Ora partiamo bene a Birmingham" - Il portiere polacco si è dimostrato una volta di più decisivo per il Bologna con una serie di interventi che a posterior ... Scrive sport.quotidiano.net
Bologna, Skorupski: "Se non si può vincere va bene il pari, è mancato solo il gol" - Il migliore del Bologna, dopo il rigore parato a Sudakov infatti Lukasz Skorupski ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pari con lo Shakhtar. Come scrive m.tuttomercatoweb.com