Ci sono anche le manone di Lukasz Skorupski sulla vittoria di ieri al Dall’Ara. Il portiere polacco si è dimostrato una volta di più decisivo per il Bologna con una serie di interventi che a posteriori hanno permesso ai rossoblù di ribaltare il risultato. Passa anche da qui il successo sul Genoa, da un estremo difensore che rimane una certezza, ancor più nei momenti di difficoltà come quelli che la squadra di Italiano stava attraversando nel caldo pomeriggio casalingo contro il Genoa. E proprio Skorupski a riconoscere le insidie della gara poi vinta all’ultimo respiro: "Si è sofferto durante la partita ma abbiamo dimostrato di essere una vera squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Skorupski: "Ora partiamo bene a Birmingham"