Skorupski | Ora partiamo bene a Birmingham

Sport.quotidiano.net | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono anche le manone di Lukasz Skorupski sulla vittoria di ieri al Dall’Ara. Il portiere polacco si è dimostrato una volta di più decisivo per il Bologna con una serie di interventi che a posteriori hanno permesso ai rossoblù di ribaltare il risultato. Passa anche da qui il successo sul Genoa, da un estremo difensore che rimane una certezza, ancor più nei momenti di difficoltà come quelli che la squadra di Italiano stava attraversando nel caldo pomeriggio casalingo contro il Genoa. E proprio Skorupski a riconoscere le insidie della gara poi vinta all’ultimo respiro: "Si è sofferto durante la partita ma abbiamo dimostrato di essere una vera squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

skorupski ora partiamo bene a birmingham

© Sport.quotidiano.net - Skorupski: "Ora partiamo bene a Birmingham"

In questa notizia si parla di: skorupski - partiamo

QN x le donne: articoli e storie che celebrano e ispirano le donne di oggi; Skorupski: Ora partiamo bene a Birmingham.

skorupski partiamo bene birminghamSkorupski: "Ora partiamo bene a Birmingham" - Il portiere polacco si è dimostrato una volta di più decisivo per il Bologna con una serie di interventi che a posterior ... Scrive sport.quotidiano.net

Bologna, Skorupski: "Se non si può vincere va bene il pari, è mancato solo il gol" - Il migliore del Bologna, dopo il rigore parato a Sudakov infatti Lukasz Skorupski ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pari con lo Shakhtar. Come scrive m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Skorupski Partiamo Bene Birmingham