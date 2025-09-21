Siviglia recupera fede con Almeyda
2025-09-21 11:01:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico! In un calcio dove I risultati prevalgono E la pazienza non è un buon compagno, il Siviglia di Matías Almeyda Comincia a sopportare i frutti. La squadra Nervonionense ha fatto un passo avanti questo sabato A Mendizorroza raggiungere il suo Seconda vittoria della stagione l’argomento migliore per il lavoro di un allenatore. “Abbiamo già visto la strada e devi insistere” ha detto l’argentino dopo aver imposto 1-2 su Alavés. Pelado scommette su unione e la parola attrezzatura con lettere maiuscole. Fuggi dal focus e dall’esistenza. “Quando due risultati troveranno debolezze”, ha detto in quello precedente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Il Napoli non ha mai fatto un'offerta ufficiale per Juanlu Sanchez! Le parole del DS del Siviglia - facebook.com Vai su Facebook
Lamela lascia il calcio giocato: sarà il vice di Almeyda al Siviglia - Di comune accordo con il club AEK Atene abbiamo deciso di terminare il mio contratto e terminare al meglio! Si legge su gianlucadimarzio.com
Lamela si ritira a 33 anni: farà il vice di Almeyda al Siviglia - Dopo una sola stagione in Grecia, nell'Aek Atene, l'ex fantasista della Roma ha concluso la sua carriera da calciatore. Secondo corrieredellosport.it