siviglia recupera fede con almeyda

Giorni caldissimi per il calcio iberico! In un calcio dove I risultati prevalgono E la pazienza non è un buon compagno, il Siviglia di Matías Almeyda Comincia a sopportare i frutti. La squadra Nervonionense ha fatto un passo avanti questo sabato A Mendizorroza raggiungere il suo Seconda vittoria della stagione l'argomento migliore per il lavoro di un allenatore. "Abbiamo già visto la strada e devi insistere" ha detto l'argentino dopo aver imposto 1-2 su Alavés. Pelado scommette su unione e la parola attrezzatura con lettere maiuscole. Fuggi dal focus e dall'esistenza. "Quando due risultati troveranno debolezze", ha detto in quello precedente.

