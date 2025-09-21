Sistemati i conti ora il governo deve rilanciare gli investimenti

È il momento giusto per sfruttare una migliore affidabilità aumentando il flusso di risparmi nazionali ed esteri verso le aziende. Anche perché gli effetti del Pnrr fra poco finiranno, mentre la Germania va verso la ripresa. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Sistemati i conti, ora il governo deve rilanciare gli investimenti

In questa notizia si parla di: sistemati - conti

Denver sacrifica Porter jr: conti sistemati e Jokic avrà Cam Johnson e Bruce Brown

"Perchè l'UEFA aspetta giugno per controllare i conti della Juventus e perchè gli aumenti di capitale non cancellano le infrazioni commesse: tutte le domande e le risposte sull'ultimo 'caso Juventus'" "Gli sportivi, che i media italiani tengono sistematicamente all - facebook.com Vai su Facebook

Sistemati i conti, ora il governo deve rilanciare gli investimenti; Conti pubblici, la Ragioniera dello Stato: «Non possiamo più sprecare risorse»; Francia in crisi: «Più debito dell’Italia». Spread a un passo dal pareggio, il Btp decennale distante solo 6 punti.

Conti pubblici, Giorgetti “Da Governo impostazione seria e responsabile” - ROMA (ITALPRESS) – In questo quadro “il Governo conferma un’impostazione di serietà e responsabilità nei conti pubblici”, sostenendo al tempo stesso “export, investimenti e competitività, a beneficio ... Riporta iltempo.it

Conti spiati, il sistema dei dossier che puntava al governo: caccia ai mandanti - Lo spione con l’ossessione per le sorelle d’Italia, che giura di aver fatto tutto da solo nonostante gli inquirenti cerchino il mandante. Secondo iltempo.it