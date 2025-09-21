Sirene di notte in Brianza | aggressioni maxi incidenti e soccorsi a ubriachi

Monzatoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata una notte particolarmente movimentata quella tra sabato 20 e domenica 21 settembre. Sono state infatti numerose le chiamate al 112 per richieste di interventi delle forze dell’ordine e dei sanitari per aggressioni, soccorsi a persone ubriache e incidenti.Uomo aggreditoIl primo intervento. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sirene - notte

La notte sirene: il nuovo singolo di Patrizio Santo

Notte di sirene in Brianza: incidenti, incendi, soccorsi ad ubriachi

Sirene di notte in Brianza: incidenti e soccorsi a ubriachi

Notte di sirene in Brianza tra aggressioni, liti e ubriachi; Notte di sirene in Brianza tra incidenti stradali, liti e aggressioni; Notte di sirene in Brianza: incidenti, incendi, soccorsi ad ubriachi.

Cerca Video su questo argomento: Sirene Notte Brianza Aggressioni