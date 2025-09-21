Sinner che magia! Il pubblico cinese fa | Oooh

Jannik Sinner si prepara al ritorno in campo nell'Atp 500 di Pechino (dal 25 settembre al 1 ottobre): sui social sta girando questa magia in allenamento sottolineata dall'ovazione di stupore dei tifosi cinesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, che magia! Il pubblico cinese fa: "Oooh"

Sinner-Alcaraz, la finale di Wimbledon: Carlos si prende il 1° set con una magia, Jannik perde quattro game di fila Live 4-6

Sinner, che magia: fenomenale dritto in corsa sul set point

Aveva detto: ‘Non so ballare’. Poi Sinner incanta Wimbledon con Swiatek. Ed è magia pura

