Sinner arriva in Cina ad accoglierlo c’è… un cuscino

Webmagazine24.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Jannik Sinner è arrivato in Cina, dove dal 25 settembre prenderà parte all'Atp 500 di Pechino. Il numero due del ranking Atp è sbarcato nel continente asiatico con un volo proveniente dall'Italia, dopo aver presentato pochi giorni fa la sua Fondazione a Milano. La curiosità? A Pechino, Jannik è stato accolto dai cori . L'articolo Sinner arriva in Cina, ad accoglierlo c’è. un cuscino proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

