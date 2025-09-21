Sindrome premestruale come trattarla in modo naturale
Le cause esatte di questo fenomeno sono sconosciute e attualmente non esiste un trattamento specifico per la sindrome premestruale. E' possibile provare diversi approcci per ridurre l'impatto dei sintomi. Si possono dare delle raccomandazioni alimentari alle donne: adottare una dieta varia ed equilibrata, privilegiare frutta e verdura, cereali integrali, limitare sale e zucchero, sostanze stimolanti (caffeina, alcol, tabacco), grassi animali, bere molta acqua per mantenere una buona digestione. L'attività fisica può aiutare a combattere alcuni sintomi, in particolare per gestire meglio stress, irritabilità, ansia,privilegiando sport con attività di streching e rilassanti come yoga o Pilates, da mettere in pratica almeno due volte a settimana per circa 30 minuti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
