Simplicio | Spero in Champions e poi scudetto con Gasperini il derby va vinto

Poche ore al derby della capitale, e mentre le squadre si preparano al fatidico momento ( qui le probabili formazioni ), aumentano gli ex di turno pronti a dire la loro a riguardo. Di questo e del nuovo corso con Gasperini ha parlato Fabio Simplicio a La Repubblica: “Il mister lavora bene da tempo, portarlo a Roma è stato un gran colpo di mercato. Spero che con lui quest’anno si possa arrivare in Champions e poi allo scudetto. La stracittadina pesa tantissimo, l’importante è vincere. Che giochi bene o male il derby va vinto, ti dà una spinta per tutto l’anno. Se perdi sembra che cada il mondo”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Simplicio: “Spero in Champions e poi scudetto con Gasperini, il derby va vinto”

In questa notizia si parla di: simplicio - spero

Simplicio: “Con Gasperini la Champions e poi lo Scudetto. Wesley? Serve tempo”; Simplicio: Spero in Champions e poi scudetto con Gasperini, il derby va vinto; PAROLA DI EX Simplicio: “Roma mi manca. Ranieri è un signore del calcio, spero che i giallorossi vadano in Champions”.

Simplicio: “Con Gasperini la Champions e poi lo Scudetto. Wesley? Serve tempo” - Le sue parole: "Portare Gasp a Roma è stato un grande colpo di mercato. Lo riporta msn.com

Capello: "Conte ha due squadre, il Napoli può fare bene in Champions. La mia griglia scudetto" - In un'intervista l'ex ct Fabio Capello ha parlato degli obiettivi stagionali del Napoli e della lotta scudetto. Si legge su msn.com