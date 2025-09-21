Simone Giannelli | Partita dura ora si pensa alla prossima Ci divertiamo a giocare a volley

Simone Giannelli è intervenuto ai microfoni di Rai 2 HD dopo il rotondo successo dell’Italia ai danni dell’ Argentina negli ottavi di finale dei Mondiali senior 2025 di volley, in corso a Pasay City, nelle Filippine: gli azzurri si sono imposti per 3-0 ed ora attendono la vincente di Belgio-Finlandia. L’ analisi del match: “ Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, contro un’avversaria che mastica pallavolo da anni e che sa giocare queste partite. Sono contento per come siamo rimasti a contatto punto a punto. La partita è stata dura, bravo Romanò a spaccare il terzo set (con tre ace consecutivi dal 20-20, ndr )”. 🔗 Leggi su Oasport.it

