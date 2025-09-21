Simone Giannelli | Partita dura ora si pensa alla prossima Ci divertiamo a giocare a volley
Simone Giannelli è intervenuto ai microfoni di Rai 2 HD dopo il rotondo successo dell’Italia ai danni dell’ Argentina negli ottavi di finale dei Mondiali senior 2025 di volley, in corso a Pasay City, nelle Filippine: gli azzurri si sono imposti per 3-0 ed ora attendono la vincente di Belgio-Finlandia. L’ analisi del match: “ Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, contro un’avversaria che mastica pallavolo da anni e che sa giocare queste partite. Sono contento per come siamo rimasti a contatto punto a punto. La partita è stata dura, bravo Romanò a spaccare il terzo set (con tre ace consecutivi dal 20-20, ndr )”. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: simone - giannelli
Simone Giannelli: “Dobbiamo assumerci le responsabilità, la Polonia dimostra perché è prima al mondo”
Volley, Simone Giannelli: “Incontreremo una squadra molto forte, ma abbiamo voglia di giocarcela fino in fondo”
L’Italia stacca il pass per gli ottavi di finale battendo l’Ucraina 3-0! 6 punti per Roberto Russo e 4 per Simone Giannelli! Bravi Ragazzi #BlockDevils - X Vai su X
L’Italia stacca il pass per gli ottavi di finale battendo l’Ucraina 3-0! 6 punti per Roberto Russo e 4 per Simone Giannelli! Bravi Ragazzi #BlockDevils - facebook.com Vai su Facebook
Simone Giannelli: “Partita dura, ora si pensa alla prossima. Ci divertiamo a giocare a volley”; Fefé De Giorgi esalta gli azzurri: “Non perfetti, ma speciali. Servizio importante, pressione continua”; Simone Giannelli verso gara 4: “Mi aspetto una partita ancora più difficile, noi andremo per combattere”.
Simone Giannelli: “Partita dura, ora si pensa alla prossima. Ci divertiamo a giocare a volley” - Simone Giannelli è intervenuto ai microfoni di Rai 2 HD dopo il rotondo successo dell'Italia ai danni dell'Argentina negli ottavi di finale dei Mondiali ... Da oasport.it
Volley, Simone Giannelli: “Incontreremo una squadra molto forte, ma abbiamo voglia di giocarcela fino in fondo” - Simone Giannelli ha parlato al sito federale dopo la vittoria sull'Ucraina, che è valsa all'Italia il passaggio agli ottavi di finale dei Mondiali senior ... Riporta oasport.it