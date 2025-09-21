Simona Ventura | Sarà un Grande Fratello back to the future ecco perché

Ospite di Verissimo, Simona Ventura si racconta alla vigilia del ritorno su Canale 5, alla guida dello storico reality show. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Simona Ventura: “Sarà un Grande Fratello back to the future, ecco perché”

In questa notizia si parla di: simona - ventura

Grande Fratello 2025, conduce Simona Ventura: concorrenti, durata e data di inizio

La Fattoria torna su Mediaset? Simona Ventura e la sfida della puntata zero

CHE TEMPO CHE FA: MARA VENIER AL TAVOLO, SIMONA VENTURA DEVE LASCIARE PER IL GF

#Verissimo Simona Ventura con grande umiltà dice che potrebbe essersi arrugginita dopo tanti anni senza condurre un reality. Cara @Simo_Ventura vedrai che tornare sarà come andare in bicicletta, una volta di nuovo in sella andrai alla grande come solo tu - X Vai su X

Grande Fratello Nip: il primo spot, le parole di Simona Ventura - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello Simona Ventura non sarà sola | svelato il primo opinionista è un volto molto amato; Grande Fratello chi sarà l’opinionista con Simona Ventura? I nomi bocciati e i big sondati; Simona Ventura rivela come sarà il suo Grande Fratello | tra i concorrenti spunta l’ex di Olly ma….

Simona Ventura oggi a Verissimo: "Pronta per Grande Fratello". Ecco i primi concorrenti - Simona Ventura si appresta a condurre il Grande Fratello, che comincia lunedì 29 settembre 2025 su Canale 5. Secondo adnkronos.com

Grande Fratello, Simona Ventura svela i tre opinionisti: Plevani, Pacelli e Secondi - Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Simona Ventura ha parlato della sua imminente avventura al timone del Grande Fratello, confermando la presenza di tre noti ex concorrenti che l'affiancheranno in ... Segnala comingsoon.it