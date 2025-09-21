Simona Ventura e le novità del GF | Si è concorrenti solo varcando la porta rossa poi la conferma degli opinionisti
Simona Ventura annuncia le novità del Grande Fratello ospite da Silvia Toffanin. Dalla modalità per diventare concorrenti, alla presentazione di due partecipanti, passando per la conferma degli opinionisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: simona - ventura
Grande Fratello 2025, conduce Simona Ventura: concorrenti, durata e data di inizio
La Fattoria torna su Mediaset? Simona Ventura e la sfida della puntata zero
CHE TEMPO CHE FA: MARA VENIER AL TAVOLO, SIMONA VENTURA DEVE LASCIARE PER IL GF
Simona Ventura ha rivelato via social l'identità di nuovi gieffini, ecco cosa sappiamo di loro - facebook.com Vai su Facebook
Simona Ventura a camera ardente di Armani: Mi ha vestita per tre anni, guardava ogni dettaglio - X Vai su X
Grande Fratello 2025 torna con Simona Ventura su Canale 5 | data di inizio e novità; La novità del Grande Fratello 2025 | Simona Ventura alla conduzione e un possibile nome per gli opinionisti; Grande Fratello Simona Ventura chiama tre ex gieffine in studio | ecco la novità dell' edizione Nip.
Simona Ventura, le regole per i figli e il Grande Fratello: «Ho detto sì perchè voglio mettermi alla prova, c'è chi mi ha fatto male ma a loro non dedico tempo» - Si scaldano i motori del Grande Fratello, in partenza lunedì 29 settembre con la conduzione di Simona Ventura, per la prima volta. Riporta msn.com
Simona Ventura a Verissimo svela le anticipazioni sul Grande Fratello: “Loro mi aiuteranno” - A “Verissimo”, Simona Ventura parla della sua nuova avventura televisiva come conduttrice del “Grande Fratello” (con uno scoop) ... Scrive dilei.it