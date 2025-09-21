Simona Ventura e le novità del GF | Si è concorrenti solo varcando la porta rossa poi la conferma degli opinionisti

Fanpage.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Simona Ventura annuncia le novità del Grande Fratello ospite da Silvia Toffanin. Dalla modalità per diventare concorrenti, alla presentazione di due partecipanti, passando per la conferma degli opinionisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: simona - ventura

Grande Fratello 2025, conduce Simona Ventura: concorrenti, durata e data di inizio

La Fattoria torna su Mediaset? Simona Ventura e la sfida della puntata zero

CHE TEMPO CHE FA: MARA VENIER AL TAVOLO, SIMONA VENTURA DEVE LASCIARE PER IL GF

Grande Fratello 2025 torna con Simona Ventura su Canale 5 | data di inizio e novità; La novità del Grande Fratello 2025 | Simona Ventura alla conduzione e un possibile nome per gli opinionisti; Grande Fratello Simona Ventura chiama tre ex gieffine in studio | ecco la novità dell' edizione Nip.

simona ventura novit224 gfSimona Ventura, le regole per i figli e il Grande Fratello: «Ho detto sì perchè voglio mettermi alla prova, c'è chi mi ha fatto male ma a loro non dedico tempo» - Si scaldano i motori del Grande Fratello, in partenza lunedì 29 settembre con la conduzione di Simona Ventura, per la prima volta. Riporta msn.com

Simona Ventura a Verissimo svela le anticipazioni sul Grande Fratello: “Loro mi aiuteranno” - A “Verissimo”, Simona Ventura parla della sua nuova avventura televisiva come conduttrice del “Grande Fratello” (con uno scoop) ... Scrive dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Simona Ventura Novit224 Gf