Dopo essere stato presentato in anteprima alla Mostra mercato del fumetto ANAFI di Bologna (25 maggio 2025), arriva finalmente in libreria il primo volume della prima edizione integrale al mondo di Silas Finn, western umoristico firmato da due maestri del fumetto italiano: Tiziano Sclavi, creatore di Dylan Dog, e Giorgio Cavazzano, una delle più importanti matite Disney. Silas Finn è un giornalista, inviato nel Far West a scrivere reportage per i lettori bostoniani del suo giornale. Lì incontrerà i miti della Frontiera, sarà testimone di eventi storici e accompagnerà i partecipanti di una folle caccia al tesoro in storie ricche di umorismo e omaggi ai classici del genere. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - SILAS FINN 1 – Il 17 settembre arriva in libreria il capolavoro perduto di Sclavi e Cavazzano