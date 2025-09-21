Sicurezza stradale al via il tesseramento per diventare soci Asaps | Un vero giacimento di informazioni professionali

Forlitoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' possibile sottoscrivere la tessera 2026 dell'Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della Polizia Stradale con sede a Forlì. Da oltre 30 anni, ricorda il presidente Giordano Biserni, “l'Asaps è un vero giacimento di informazioni professionali per gli operatori della sicurezza e una vera. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sicurezza - stradale

Sicurezza stradale, due giorni di lavori alle barriere sul ponte: modifiche alla viabilità

Sicurezza stradale, Salvini firma decreto su alcolock

Autostrade, al via la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale

Sicurezza stradale, al via il tesseramento per diventare soci Asaps: Un vero giacimento di informazioni professionali; I vantaggi della Tessera FMI. Mobilities e tecnologie; Napoli - IN GIRO CON CONAD UISP” a CASORIA.

sicurezza stradale via tesseramentoAl via la campagna per la sicurezza stradale 'Safety days' - Al via la campagna congiunta di sicurezza stradale 'Safety days', promossa da Roadpol - Riporta ansa.it

Aspi, al via la nuova campagna per la sicurezza stradale - Prende il via oggi la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale promossa da Autostrade per l'Italia in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il ministero ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Stradale Via Tesseramento