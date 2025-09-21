Sicurezza stradale al via il tesseramento per diventare soci Asaps | Un vero giacimento di informazioni professionali

E' possibile sottoscrivere la tessera 2026 dell'Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della Polizia Stradale con sede a Forlì. Da oltre 30 anni, ricorda il presidente Giordano Biserni, “l'Asaps è un vero giacimento di informazioni professionali per gli operatori della sicurezza e una vera. 🔗 Leggi su Forlitoday.it