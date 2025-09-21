Sicurezza dei trasporti scolastici | addio al prezzo più basso le scuole dovranno privilegiare qualità e sicurezza dei mezzi Ecco cosa cambia per gite e viaggi di istruzione

Il Decreto Legge n. 1272025, attualmente in fase di conversione parlamentare, introduce significative modifiche alla normativa sui trasporti scolastici per uscite didattiche e viaggi di istruzione. Le nuove disposizioni puntano a rafforzare gli standard di sicurezza e qualità attraverso criteri di aggiudicazione più rigorosi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: sicurezza - trasporti

Fanno surf sul tetto di un treno in corsa: denunciati due ragazzi per attentato alla sicurezza dei trasporti

Faisa Cisal Sicilia: incidente Bus Etna Trasporti, urgente necessità di intervento su turni e sicurezza

La città ha ospitato il corso per tutelare la sicurezza e la regolarità dei trasporti sul territorio regionale. Coinvolti 18 agenti #monfalcone #fvg #polizialocale - facebook.com Vai su Facebook

Droni per la sicurezza delle infrastrutture: accordo tra Gruppo FS ed ENAC http://dlvr.it/TN7Drw #TRENO #treno #infrastrutture #gruppofs - X Vai su X

Sicurezza dei trasporti scolastici: addio al prezzo più basso, le scuole dovranno privilegiare qualità e sicurezza dei mezzi. Ecco cosa cambia per gite e viaggi di istruzione; Nuovo decreto scuola gite scolastiche: qualità e sicurezza vincono sul prezzo; Addio a Windows 10: l’impatto sulla scuola e le possibili alternative.

Gite scolastiche: nuova misura per aumentare la sicurezza su bus e pullman - La misura, parte del Decreto Scuola, mira a combattere l'abusivismo e, al contempo, promuovere mezzi più sicuri per ogni uscita didattica. Segnala trasporti-italia.com

Gite scolastiche più sicure, Valditara: “Autobus con frenata assistita obbligatori per garantire la sicurezza di studenti e docenti accompagnatori” - Maggiore sicurezza per i viaggi di studio: è l’obiettivo di una delle novità contenute nel decreto approvato dal Consiglio dei ministri e illustrato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe ... Scrive orizzontescuola.it