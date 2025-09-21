Si sdraia su un’auto in corsa e precipita sull’asfalto | ragazzo in fin di vita per una challenge ripresa in video

Brescia – Un ragazzo di 23 anni della Valcamonica lotta tra la vita e la morte all’ospedale Civile di Brescia dopo essere precipitato dal tetto di un’automobile in movimento durante una pericolosa sfida con gli amici. L’incidente è avvenuto a Esine, nel Bresciano, nelle prime ore del mattino di sabato. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, il giovane aveva deciso di sdraiarsi sul tetto di una Fiat Panda guidata da un coetaneo per compiere quella che doveva essere una bravata spettacolare (una variante della nota “planking challenge” ). La tragedia si è consumata all’uscita di una rotonda, quando l’accelerazione del veicolo ha fatto perdere la presa al ragazzo, scaraventandolo violentemente sull’asfalto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Si sdraia su un’auto in corsa e precipita sull’asfalto: ragazzo in fin di vita per una “challenge” ripresa in video

