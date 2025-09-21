Si schianta con l' auto | la polizia gli trova 86 dosi di coca nel cruscotto nei calzini per bimbe

La polizia di stato di Milano ha arrestato un cittadino italiano di 31 anni, con precedenti, per detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio.“Coca delivery” e spaccio: la mappa della droga a MilanoL'incidenteNel pomeriggio di venerdì, riporta la questura, durante un’attività di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

