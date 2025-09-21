Si rivede Franco Agamenone | vince il Challenger di Targu Mures

Dopo un anno difficilissimo in termini di risultati, con una vittoria solo a livello ITF a Belgrado, si rivede ai piani Challenger il nome di Franco Agamenone. Il classe 1993 nato a Rio Cuarto, ma che dal 2020 rappresenta l’Italia (già da tempo risiedeva a Lecce), vince il torneo di Targu Mures, in Romania, che fa parte della fascia Challenger 50, quella “entry level” del livello inferiore all’ATP (nonché il secondo di una serie di due su settimane consecutive). Battuto al primo turno il francese, proveniente dalle qualificazioni, Thomas Faurel, Agamenone si è poi imposto sul numero 5 del seeding, il rumeno Filip Cristian Jianu, per 6-4 6-3, andando poi a eliminare il numero 2, lo spagnolo Daniel Rincon (ex vincitore degli US Open juniores nel 2021, ma che non ha finora mai sfondato a livello pro) per 6-2 7-5. 🔗 Leggi su Oasport.it

