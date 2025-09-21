Si perde in quota | cercatore di funghi recuperato con l' elicottero

Sondriotoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attivazione per il Soccorso alpino nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 17, da parte della SOREU delle Alpi. Un cercatore di funghi aveva perso l’orientamento; si trovava a circa 1100 metri di quota in un canale impervio, con salti di roccia nel territorio comunale di Bema. Sono. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perde - quota

Sampdoria a caccia dell’allenatore: perde quota la pista De Rossi

Terrore in volo: Boeing perde quota dopo il decollo e va giù

Paura in volo, Boeing 737 perde quasi 8.000 metri di quota: “Una hostess piangeva e gridava di indossare le maschere per l’ossigeno”, “Ho sentito un boato”

Si perde in quota: cercatore di funghi recuperato con l'elicottero; Bema, cercatore di funghi si perde a 1100 metri, recuperato dal Soccorso alpino; Talamona, scivola mentre va a cercare funghi: trovato morto in un canalone.

Morbegno si perde nel bosco a 1100 metri, recuperato dal Soccorso alpino - Attivazione per il Soccorso alpino nel tardo pomeriggio di ieri sabato 20 Settembre, poco prima delle 17:00, da parte della SOREU ... Scrive valtellinanews.it

perde quota cercatore funghiTragedia in Valle Anzasca: cercatore di funghi precipita e perde la vita - La stagione dei funghi, purtroppo, si conferma ancora una volta tra le più rischiose per chi frequenta i boschi e le montagne senza le dovute precauzioni (foto d'archivio) ... Segnala laprovinciadivarese.it

Cerca Video su questo argomento: Perde Quota Cercatore Funghi