Si perde in quota | cercatore di funghi recuperato con l' elicottero
Attivazione per il Soccorso alpino nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 17, da parte della SOREU delle Alpi. Un cercatore di funghi aveva perso l'orientamento; si trovava a circa 1100 metri di quota in un canale impervio, con salti di roccia nel territorio comunale di Bema.
Morbegno si perde nel bosco a 1100 metri, recuperato dal Soccorso alpino - Attivazione per il Soccorso alpino nel tardo pomeriggio di ieri sabato 20 Settembre, poco prima delle 17:00, da parte della SOREU
Tragedia in Valle Anzasca: cercatore di funghi precipita e perde la vita - La stagione dei funghi, purtroppo, si conferma ancora una volta tra le più rischiose per chi frequenta i boschi e le montagne senza le dovute precauzioni