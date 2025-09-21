Si lancia dalla cima del Monte Mezza morto base jumper 43enne
(Adnkronos) – Un base jumper di 43 anni, residente ad Ala (Trento), ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi dopo essersi lanciato dalla cima del Monte Mezza, sopra Ospedaletto, in bassa Valsugana. L’uomo era salito assieme alla compagna, che lo ha accompagnato fino a 300 metri dal decollo, e sarebbe dovuto atterrare ad . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
