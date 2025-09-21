Si lancia dalla cima del monte ma il volo finisce male | base jumper muore a 43 anni

Today.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un base jumper di 43 anni, residente ad Ala, in provincia di Trento, è morto nella tarda mattinata di oggi, domenica 21 settembre, dopo essersi lanciato dalla cima del Monte Mezza, sopra Ospedaletto, in bassa Valsugana. L'atterraggio mancato e l'allarme della compagna: cosa è successoL’uomo era. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lancia - cima

Val di Fassa, si lancia dalla cima del Sass Pordoi: morto base jumper

Sass Pordoi, base jumper si lancia da cima e muore

Base jumper di 43 anni si lancia dalla cima del monte Mezza, la compagna non lo vede arrivare e lancia l'allarme: trovato morto dopo ore di ricerche

Si lancia dalla cima del monte, ma il volo finisce male: base jumper muore a 43 anni; ? Base jumper si lancia ma non arriva a destinazione: trovato morto ore dopo; Base jumper si lancia dal monte Mezza: 43enne di Ala trovato senza vita dopo ore di ricerche.

Si lancia dalla cima del monte, ma il volo finisce male: base jumper muore a 43 anni - Un base jumper di 43 anni, residente ad Ala, in provincia di Trento, è morto nella tarda mattinata di oggi, domenica 21 settembre, dopo essersi lanciato dalla cima del Monte Mezza, sopra Ospedaletto, ... today.it scrive

Base jumper si lancia da cima monte Mezza e muore a 43 anni. La compagna non lo ha visto arrivare a Ospedaletto e ha lanciato l'allarme VIDEO - Un base jumper di 43 anni, residente ad Ala, ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi dopo essersi lanciato dalla cima del monte Mezza, sopra Ospedalett ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lancia Cima Monte Volo