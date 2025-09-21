Si lancia dalla cima del monte ma il volo finisce male | base jumper muore a 43 anni

Un base jumper di 43 anni, residente ad Ala, in provincia di Trento, è morto nella tarda mattinata di oggi, domenica 21 settembre, dopo essersi lanciato dalla cima del Monte Mezza, sopra Ospedaletto, in bassa Valsugana. L'atterraggio mancato e l'allarme della compagna: cosa è successoL’uomo era. 🔗 Leggi su Today.it

