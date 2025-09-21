Si lancia dal monte Mezza base jumper muore in Trentino

La vittima, Giacomo Zamparo, aveva 42 anni. A dare l’allarme era stata la compagna che lo aveva accompagnato in cima ma non lo aveva visto atterrare. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Si lancia dal monte Mezza, base jumper muore in Trentino

Base jumper si lancia dal monte Mezza: 43enne di Ala trovato senza vita dopo ore di ricerche - Giacomo Zamparo ha perso la vita nella tarda mattinata dopo un lancio con la tuta alare sopra Ospedaletto, in bassa Valsugana. Si legge su altoadige.it

Base jumper di 43 anni si lancia dalla cima del monte Mezza, la compagna non lo vede arrivare e lancia l'allarme: trovato morto dopo ore di ricerche - Un base jumper di 43 anni residente ad Ala (Trento) ha perso la vita nella tarda mattinata di ... Lo riporta msn.com