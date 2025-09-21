Si interrompe il percorso in Coppa Italia L' ACF Arezzo perde di misura contro il Lumezzane

Arezzo, 21 settembre 2025 –  ., La pausa di Campionato dà spazio alla Coppa Italia Femminile. L'ACF Arezzo scende in campo per la gara valevole per i sedicesimi di finale contro il Lumezzane. ACF AREZZO – LUMEZZANE ACF Arezzo: Di Nallo, Tuteri (Viesti 90'), Davico, Vlassopoulou, Corazzi, Tamburini, Termentini (Martino 65'), Lorieri, Perfetti (Razzolini 45'), Nasoni E. (Blasoni 45'), Fortunati A disposizione: Verano, Viesti, Ghio, Beduschi, Tomassini, Bossi, Blasoni, Martino, Razzolini All. Andrea Benedetti Lumezzane: Capecchi, Stankova, Pizzolato, Ghisi, Viscardi, Pinna (Sule 64'), Landa (Merli 73'), Galbiati, Ketis (Galdini 64'), Zappa, Burbassi (Crotti 90') A disposizione: Lonni, Barcella, Merli, Sule, Cappa, Zanisi, Muti, Crotti, Galdini All. 🔗 Leggi su Lanazione.it

