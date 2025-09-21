Si interrompe il percorso in Coppa Italia dell' Acf Arezzo

La pausa di campionato dà spazio alla Coppa Italia Femminile. L’Acf Arezzo scende in campo per la gara valevole per i sedicesimi di finale contro il Lumezzane. Il tabellinoArezzo: Di Nallo, Tuteri (Viesti 90’), Davico, Vlassopoulou, Corazzi, Tamburini, Termentini (Martino 65’), Lorieri, Perfetti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Si interrompe il percorso in Coppa Italia. L'ACF Arezzo perde di misura contro il Lumezzane

