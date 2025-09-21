Si frattura una gamba cercando funghi | lungo soccorso sulla montagna pistoiese
SAMBUCA PISTOIESE – Intervento impegnativo questa mattina (21 settembre) nei boschi in località Posola nel comune di Sambuca Pistoiese. Un cercatore di funghi è scivolato lungo un pendio, procurandosi la frattura esposta ad una gamba. Il luogo impervio e non accessibile da veicoli ha costretto le squadre di soccorso a raggiungere il ferito a piedi trasportando a spalla l’attrezzatura. Una volta raggiunto è stato barellato e trasportato in luogo più sicuro per permettere una stabilizzazione efficace al personale sanitario. Successivamente è stato trasportato a valle per permettere il trasbordo su ambulanza e il successivo ricovero al pronto soccorso del San Jacopo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: frattura - gamba
Moto3, brutto incidente ad Assen: frattura alla gamba destra per Luca Lunetta
Moto3, Luca Lunetta travolto ad Assen: frattura alla gamba per il pilota
“Per fortuna ho ‘solo’ una frattura alla gamba”: le parole di Luca Lunetta dopo lo spaventoso incidente in Moto3
Jashari continua il percorso di rieducazione dopo la frattura alla gamba subita prima di #LecceMilan. Il centrocampista svizzero punta a tornare disponibile prima della sosta per le nazionali di novembre, ma al momento non ci sono certezze. La Milano Ross - facebook.com Vai su Facebook
#Jashari, gamba rotta! Shock #Milan, frattura del perone e fuori fino a novembre - X Vai su X
Cade mentre va a funghi, anziana recuperata dai vigili del fuoco: l'allarme lanciato dalle amiche; Cade nel bosco mentre va a funghi a Selva Castello di Terenzo: 85enne trasportata in ospedale; Campigna, cade andando a funghi e si frattura una gamba: donna di 80 anni soccorsa dai Vigili del Fuoco.
Pedini si frattura una gamba durante un sopralluogo sul Nerone - È ricoverato all’ospedale di Pesaro con una frattura scomposta di tibia e perone (che verrà operata questa mattina) Adriano Pedini, direttore artistico del Fano Jazz by the Sea, che sabato pomeriggio ... ilrestodelcarlino.it scrive