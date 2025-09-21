Si fermano ancora i treni | domani sciopero nazionale di 24 ore

Alcuni sindacati hanno indetto uno sciopero nazionale di tutte le categorie pubbliche e private dalle ore 00:00 alle ore 23:00 di domani, lunedì 22 settembre 2025: lo sciopero potrà generare ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza di Trenord.Fasce di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Ennesimo sciopero dei treni in Lombardia: Trenord e Trenitalia si fermano per 21 ore vicino al weekend

Sciopero 7 e 8 luglio: si fermano i treni. Dove ci saranno più disagi: gli orari e le fasce di garanzia

Sciopero treni del 7-8 luglio 2025, si fermano Trenitalia e Trenord: tutte le informazioni

Trasporti, dal 15 settembre i treni Milano Greco Pirelli–Lodi–Piacenza fermano anche a Milano Forlanini

