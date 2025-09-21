Si distrae con il telefono camionista travolge e uccide un uomo | Cosa stava guardando Tragedia folle

Camionista distratto dal telefono travolge e uccide: «Guardava immagini vietate alla guida» – Una distrazione fatale costata la vita a un automobilista di 46 anni. A bordo di un camion, il conducente era impegnato a guardare contenuti pornografici sul telefono mentre guidava, un dettaglio che ha sconvolto l’opinione pubblica e riacceso il dibattito sulla distrazione alla guida. L’incidente e il processo. Il protagonista della vicenda è Neil Platt, 43 anni, condannato a 10 anni di carcere per omicidio colposo dal tribunale britannico. I fatti risalgono al 17 maggio 2024: lungo un’autostrada del Lancashire, Platt ha travolto una vettura ferma in coda vicino a Skelmersdale, schiacciandola contro una cisterna e scatenando un incendio devastante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Si distrae con il telefono, camionista travolge e uccide un uomo: “Cosa stava guardando”. Tragedia folle

Camionista non si accorge della coda, travolge vettura e uccide un uomo: guardava porno sul telefono - Le indagini sull’incidente avvenuto in Inghilterra hanno dimostrato che il camionista stava vedendo foto di donne nude anche pochi secondi prima che ... Riporta fanpage.it