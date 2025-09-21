Si conclude il Festival Filosofia 2025 | appuntamento al prossimo anno con il Caos
Tre giorni con i maestri del pensiero per indagare i significati e le sfaccettature di "paideia" e rendere omaggio a Michelina Borsari, ideatrice del festival e scomparsa nell'agosto scorso, che all'educazione ha dedicato la vita. Da venerdì 19 settembre a oggi questo tema ha fatto riflettere. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: conclude - festival
Cina-USA: festival cori giovanili si conclude con melodie condivise
Cultura, si conclude l’Ischia film festival 2025
RDS Summer Festival 2025 si conclude con tutti sold out e due speciali in TV
La rassegna Friku Festival conclude il suo cartellone al teatro comunale di Caldarola Appuntamento sabato 20 settembre alle 21 Ingresso libero - facebook.com Vai su Facebook
Si conclude il Festival Filosofia 2025: appuntamento al prossimo anno con il Caos; Folla al FestivalFilosofia. Prof, studenti e tanti turisti: Temi di grande attualità; A Pesaro torna Popsophia, il festival dedicato alla filosofia. Ma anche a musica, arte e cultura pop.
Record di presenze per il Festival Filosofia - Superate le 100mila persone nella tre giorni di Modena, Carpi e Sassuolo. Secondo rainews.it
Festival filosofia, giornata clou: il programma di sabato 20 settembre - Cacciari, Dionigi, Carnevali, Natoli, Forti, Lancini tra i filosofi presenti mentre continuano i tanti eventi collaterali ... Da lapressa.it